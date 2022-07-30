الأهلي يقطع الطريق على المنافسين ويجدد للاعبيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لحمايتهم من أطماع المنافسين بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، واصل النادي الأهلي تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، على صعيد تجديد عقود لاعبيه المحليين.

الأهلي لم ينجح في تفادي المصير الأسود بنهاية الموسم الماضي وهبط إلى دوري يلو بعد إنهائه الموسم في المركز قبل الأخير، وقد جدد عقد مدربه روبرت سيبولدي ليقوده الموسم القادم.

الفريق الأهلاوي أعلن رسميا تجديد عقد مدافعه عبدالباسط هندي حتى عام 2025.

ونشر حساب النادي على تويتر صورا من توقيع اللاعب على عقده الجديد وعنوان تغريدة الإعلان عن التجديد بـ «هنا الانتماء.. بدعمكم سنكون أقوى».

هندي أحد المدافعين الصاعدين وكان يتوقع أن يكون من الراحلين عن الأهلي بعد هبوطه لدوري يلو، حيث سبق أن ارتبط بعدة أندية، لكنه في النهاية اختار الوفاء لقميص الراقي والقتال معه للعودة إلى دوري المحترفين.

ودشن الأهلي صفقاته الصيفية بالتعاقد مع الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الطائي.

النادي نجح بعدها في التعاقد مع التونسي يوسف العبدلي مهاجم الاتحاد المنستيري الذي سبق أن لعب لنيس الفرنسي، وقد وقع معه عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لثالث.

وقد أعلن أخيرا تعاقده مع حارس المرمى رينان ريبيرو في صفقة انتقال حر لموسم واحد قابل للتمديد.

نشاط الإدارة في الميركاتو الصيفي لم يقتصر فقط على الصفقات الجديدة بل كذلك تجديد عقود نجوم الفريق، حيث جدد الأهلي عقود هيثم عسيري ومحمد المجحد وزياد الجهني لعدة سنوات مقبلة.