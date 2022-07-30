الأخضر الشاب يواجه اليمن في ربع نهائي العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب الوطني تحت 20 عاما تدريباته، استعدادا لمواجهة منتخب اليمن ضمن ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانا تكتيكيا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

وتأهل الأخضر متصدرا مجموعته للدور ربع النهائي، وبات هجومه هو الأقوى وتصدر هدافه الشاب عبدالله رديف قائمة الهدافين بعد تسجيله لأول هاتريك في البطولة.

وفي المجموعة الثانية، تصدر منتخب الأردن بـ4 نقاط، وتأهل معه منتخب اليمن ضمن أفضل ثوان برصيد 3 نقاط، بينما ودع المنتخب الإماراتي منافسات البطولة .

وتأهل المنتخب الجزائري الذي حقق العلامة الكاملة بانتصارين، بينما ودع البطولة منتخبا ليبيا ولبنان، بالمجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الرابعة، حقق منتخب مصر فوزين، وتأهل إلى المرحلة المقبلة، وحل عمان والصومال في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتربع منتخب تونس على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الثمانية.

وتأهل عن المجموعة السادسة والأخيرة، منتخبا المغرب وفلسطين في المركزين الأول (6 نقاط) والثاني (3) على الترتيب.

في حين يصطدم المنتخب المصري اليوم بنظيره المغربي، بينما تجمع مواجهة نارية بين الجزائر وتونس، فيما يلتقي الأردن وفلسطين.