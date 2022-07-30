انطلاق البطولة العربية لكمال الأجسام بمصر

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وشهدت فعاليات اليوم الأول، إجراء الميزان وتسجيل اللاعبين تمهيدا لخوض المنافسات التي سيشارك بها في فئة بناء أجسام ماستر فوق 50 سنة اللاعب ماجد أبو الرحي، وسيخوض أشرف الغانم، وأحمد المولد، وأحمد فريد منافسات فئة فيزيك 173 سم، ويشارك إبراهيم الناجم في فئة فيزيك 179 سم، فيما يشارك أحمد سعيد في فئة فيزيك فوق 179 سم، ويخوض ماجد أبو الرحي منافسات فئة بناء أجسام وزن 70 كجم، ويشارك في نفس الفئة لوزن 80 كجم محمد مغيص، فيما يشارك لفئة وزن 85 كجم عبدالرحمن سعد.من جانب آخر، كرّم الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام التي عقدت أمس رئيس الاتحاد الدولي للعبة رفائيل سانتونجا.
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