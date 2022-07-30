شكرا لقرائتكم خبر نهائي غرب آسيا يجمع السعودية والبحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم منافسات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للشباب، حيث يلتقي منتخبا السعودية والبحرين في المباراة النهائية، على صالة القطيف بالمنطقة الشرقية، في تمام الساعة 6.30 مساء.

وانطلقت البطولة يوم 21 يوليوالجاري، بمشاركة 10 منتخبات، هي: «السعودية، البحرين، الإمارات، قطر، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، الأردن، الكويت».

ويشهد اليوم الختامي للبطولة 3 مباريات أخرى لتحديد المراكز، فيلتقي سوريا والإمارات، لتحديد المركزين السابع والثامن، وفلسطين مع الكويت لتحديد المركزين الخامس والسادس، ولبنان مع العراق لتحديد الثالث والرابع.

وتأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية، بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوطين على العراق، بعد مباراة ماراثونية، حفلت بالندية والإثارة والحضور الجماهيري.

ووصل منتخب البحرين للنهائي، عندما تمكن أن يحول تأخره بشوط أمام لبنان إلى الفوز (3-1).