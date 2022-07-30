البوسني بيانيتش في طريقه للنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكثف إدارة نادي النصر تحركاتها لتلبية طلبات الفرنسي رودي جارسيا؛ مدرب الفريق الجديد؛ في سوق الانتقالات الصيفية، والتي يأتي على رأسها تعزيز خط الوسط بمحترفين أجانب.

وحاولت إدارة النصر خلال الأسابيع القليلة الماضية التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني.

ودخل نادي ليون الفرنسي على خط مفاوضات النصر مع اللاعب بيانيتش، لاعبه السابق، إضافة إلى دخول نادي بشكتاش التركي في الصفقة.

تفاصيل جديدة

وعلى الرغم من أن النادي الكتالوني كان يرغب في التخلص من بيانيتش، إلا أن تألقه خلال تدريبات برشلونة في فترة التحضير للموسم الجديد جعل الأمور أكثر تعقيدا.

في حين كشف الإسباني روجر بروس بيريرا، الصحفي السابق في صحيفة «سبورت»، المقربة من برشلونة، عن تفاصيل جديدة تخص انتقال بيانيتش إلى النصر.

وكتب بيريرا عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «بيانيتش وافق على الانتقال إلى النصر».

وأضاف «النادي السعودي يريد التعاقد مع البوسني بعد طلب من المدرب رودي جارسيا».

وتابع «من جانبه، برشلونة يرحب برحيل بيانيتش، بالنظر إلى أن ذلك سيوفر راتبه».

واختتم «ليس هناك أي تواصل بين الناديين حاليا، لكن من الممكن أن تبدأ المفاوضات خلال الأيام القادمة».

ودية لاس بالماس

إلى ذلك خاض النصر أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد رودي جارسيا وكانت ودية أمام لاس بالماس في إسبانيا، حيث يقيم الفريق معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد.

وقد انتهى اللقاء بالتعادل 2-2، وشهد تواجد حارس المرمى الجديد دافيد أوسبينا من البداية، فيما فضل المدرب الفرنسي خوض الشوط الثاني بتشكيل مختلف قاده في حراسة المرمى نواف العقيدي المتوج بكأس آسيا تحت 23 عاما مؤخرا في أوزباكستان.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين مع أفضلية نسبية لصالح لاس بالماس، وقد أخرج جارسيا اللاعبين الـ11 الذين خاضوا الشوط وأبرزهم بيتي مارتينيز وأوسبينا وأشرك 11 آخرين يتقدمهم المهاجم فينسنت أبوبكر.

الفريق الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني تقدم أولا في النتيجة بهدف محمد آل فتيل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ58، لكن حمد المنصور تعادل للعالمي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ75.

وعاد لاس بالماس وتقدم مجددا لكن أبوبكر خطف التعادل للنصر عند الدقيقة الـ90 بعد لعبة جماعية جميلة من زملائه علي الحسن وأيمن يحيى الذي قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارا مع الأهلي.

وغاب اللاعب جيسلان كونان ظهير أيسر النصر الجديد عن اللقاء الودي لتعرضه لإصابة بسيطة في التدريبات، فيما يستمر غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا لأسباب شخصية تمنعه من الوجود في المعسكر.