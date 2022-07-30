هزار قلب بجد.. تفاصيل خناقة شيكابالا وزيزو.. والأخير يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

كتب: ضياء السقا

كشفت وسائل إعلام عن نشوب مشادة حادة بين الجناح الدولي أحمد سيد زيزو، ومحمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، خلال مران الفريق الأبيض مساء الجمعة.

وقال موقع "الكابتن" إن هزار بين شيكابالا وزيزو تطور، ووصل لحد التراشق بين اللاعبين.

وأضاف أن "الأمر تطور بدرجة أكبر ووصل إلى شجار واشتباكات بالأيدي، وكان الأمر أشبه بخناقات الشارع".

وأتم "محمود علاء (مدافع الزمالك) حاول فض الاشتباك بين اللاعبين، لكنه تلقى لكمة قوية دون قصد من أحد اللاعبين".

أول رد من زيزو

من جانبه، رد أحمد سيد زيزو، على تلك الأنباء بشكل ساخر، حيث نشر "ستوري" عبر حسابه بموقع "إنستجرام" لزميله شيكابالا.

وعلّق زيزو بقوله "لبس التقسيمة هياكل منك حتة"، في إشارة إلى أن شيكابالا لم يشارك في المران من الأساس.

كما نشر زيزو صورة من مران السبت تجمعه مع شيكا ومحمود علاء، وسط ضحك ومرح.