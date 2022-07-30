شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم وكريم مصطفى يقودان هجوم المقاولون أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد الأهلي اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويضم تشكيل المقاولون كلا من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد الكوخي وحسن الشامي في الدفاع ومحمود عبد العزيز وأحمد الشيمي وأحمد كابوريا وباسم علي في الوسط، وكريم مصطفى ومحمد سالم في الهجوم.

فيما أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التى تنطلق فى ‏التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمود متولي.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: حسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.