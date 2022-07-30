شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي ضد المقاولون.. متولي وميكيسونى وصلاح محسن أساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التى تنطلق فى ‏التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمود متولي.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: حسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.