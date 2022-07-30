شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي ضد المقاولون.. متولي وميكيسونى وصلاح محسن أساسيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، التى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمود متولي.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: صلاح محسن.
ويجلس على دكة البدلاء: حسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.