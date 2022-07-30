شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل كشري والداحى وعبد الرازق عن أسوان رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغنى الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة ربيع ياسين، عن رباعي الفريق أحمد عبد الرازق، وزياد السيد، وعمر الداحي، ومصطفي كشري، لمنح الفرصة للتعاقد مع لاعبين جدد بعدما أبرم النادي 5 صفقات استعدادا للدوري الممتاز.

ويسعى مجلس إدارة نادي أسوان للتعاقد مع 14 لاعبًا فى الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم المقبل، وكشف مصدر فى النادي الجنوبي أن الصفقات المرصودة هذا الصيف تصل لـ 14 لاعبًا، فى ضوء خطة التدعيم التي وضعها مجلس الإدارة مع الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين والمدير الرياضي هيثم عرابي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان للمشاركة بمسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل، بمعسكر مغلق بالقاهرة، والممتد لنهاية يوليو الجاري، ومن المقرر أن ينتقل للمرحلة الثانية من خطة الإعداد بمعسكر جديد بالإسكندرية مطلع أغسطس المقبل.

يذكر أن نادي أسوان نجح في ضم الرباعي، ماليك ايفونا المهاجم الجابوني لمدة موسمين، فضلا عن ضم الحارس محمد الغندور إعارة من الإنتاج الحربي لمدة موسم، ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية ثلاثة مواسم، وكذلك اللاعب المغربي احمد بلحاج لاعب ريال سرقسطة السابق.