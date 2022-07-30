شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح غدا بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة بمدينة ديترويت الأمريكية، والمقامة خلال الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس المقبل، ويشارك فيها منتخب مصر.

ووصلت بعثة الأولمبياد الخاص المصرى إلى مدينة ديترويت الأمريكية السبت، وكان فى استقبالها الدكتور شريف الفولي مدير الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهته عبر المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى، عن سعادته البالغة لإقامة هذه الكأس، والتى تعد أول حدث دولى يقيمه الأولمبياد الخاص الدولى بعد كورونا، وأن مصدر سعادته الآخر مشاركة أربعة منتخبات عربية هى مصر والإمارات فى كرة القدم النسائية الموحدة، والسعودية والمغرب فى الذكور، وأن منتخب مصر يدافع على برونزيته كأس العالم 2018.

ويشارك في كأس العالم للاولمبياد الخاص 22 منتخبا وطنيا من حول العالم، ففي مسابقات الإناث تشارك منتخبات الهند ، بوركينا فاسو ، منطقة البحر الكاريبي (هايتي ، أروبا ، جزر البهاما) ، كوستاريكا، جواتيمالا ، المكسيك ، ناميبيا ، سرانديب (سريلانكا) ، سلوفاكيا ، الإمارات العربية المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر، أما في مسابقات الذكور تشارك منتخبات البرازيل ، جامايكا ، كوريا ، المغرب ، نيجيريا ، باراجواي ، رومانيا ، السعودية ، سنغافورة ، الولايات المتحدة الأمريكية.

وقعت مصر ضمن المجموعة الأولى بكأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة فقد ضمت المجموعة منتخبات الولايات المتحدة الامريكية وسريلانكا وكوستاريكا بالاضافة الي مصر بينما ضمت المجموعة الثانية جزر الكاريبان ، جواتيمالا ، ناميبيا ، سلوفاكيا بينما ضمت المجموعة الثالثة ، الهند ، بوركينا فاسو ، المكسيك ، الامارات العربية المتحدة.

تشكلت البعثة المصرية من المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري وضيف شرف الكأس ، والدكتور باسم تهامي رئيسا للبعثة والدكتور اكرامي الجمال المدير الفني وفايزة حيدر مدربة الفريق ولاعبات الاولمبياد الخاص المصري روان محمد و فاطمة طارق وضحي كيلاني وهدي غريب وروان احمد وملك محمود واللاعبات الشريكة فرح سمير ومنار السيد وحلا مصطفي ونور عبدالواحد ومي مجدي.