شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي معسكرا مغلقا مساء اليوم، السبت ، بفندق إقامة اللاعبين بمقر النادي، استعدادًا لملاقاة مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري العام.

ويحرص الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، على إقامة المعسكرات قبل موعد المباريات بـ 48 ساعه من أجل زيادة تركيز اللاعبين لتصحيح الوضع الحالي بجدول المسابقة المحلية بجانب عقد محاضرات نظرية ومنفردة لتحفيز أعضاء الفريق على ضرورة مصالحة الجماهير.

ويستأنف الفريق، تدريباته الجماعية اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعه بعد الفوز الأخير على الجونة بثلاثية نظيفة على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

ويستضيف الدراويش، الفريق الفيومي يوم الإثنين المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 28 من عمر المسابقة المحلية.