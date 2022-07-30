شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع الإسباني فيينا لدعم فريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، فى التعاقد مع الإسباني الدولي أندريس فيينا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

وكان أحمد مرتضى منصور، المشرف العام على ألعاب الصالات بالزمالك، قد دخل في مفاوضات مكثفة مع اللاعب خلال الفترة الماضية وتكللت بالنجاح بالتعاقد معه لمدة موسم.

ويأتى التعاقد مع النجم الإسباني فيينا ضمن خطة مجلس إدارة القلعة البيضاء لتدعيم جميع الألعاب الجماعية والفردية للحفاظ على تفوقها وحصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

كان الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك قد نجح في التتويج ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر بالموسم الماضي.