شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجندى يحقق فضية بطولة العالم للخماسى الحديث بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث الميدالية الفضية لبطولة العالم التي تستضيفها مصر وتختتم منافساتها غدا بالإسكندرية.

وجاءت فضية الجندي عقب حصوله على 1512نقطة، واحتل بطلنا الأوليمبي وشقيق البطل أحمد الجندى، العائد من الإصابة، المركز الخامس عقب حصوله على 1499نقطة .

وتوج بالميدالية الذهبية البريطاني جوزيف شونج عقب حصده لـ 1514 نقطة ، فيما حصد الميدالية البرونزية المجري بلازيس زيب بعد حصده لـ 1507 نقطة.

وتقام بعد قليل منافسات نهائي فردي السيدات وتشارك مصر فيه بلاعبتين هما سلمى أيمن وملك إسماعيل.

وتمكنت مصر من إحراز ثلاث ميداليات فى البطولة حتى الآن، هى ذهبية تتابع السيدات وفضية تتابع الرجال، بالإضافة إلى فضية فردي الرجال لمحمد الجندي.

وتستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث بمشاركة 43 دولة.

ويشمل جدول منافسات البطولة مسابقات التتابع والفردي للرجال والسيدات والتتابع المختلط.