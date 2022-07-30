شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يزور حسين الشحات فى قطر بعد إجراء جراحة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وفاركو الحالي على زيارة حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر فى قطر، بعد إجراء جراحة غضروف الركبة، خلال تواجده فى العاصمة القطرية الدوحة تحت إشراف خبير يوناني.

من جهته، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات لاعب الفريق أجرى جراحة في الغضروف الداخلي للركبة بنجاح بمستشفى إسبيتار داخل المدينة الرياضية أسباير بقطر تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس، أحد أكبر المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الركبة، والذي أجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة في العالم.

ووصل حسين الشحات إلى الدوحة برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، وخضع لكافة الفحوصات الطبية قبل إجراء الجراحة.

وكان الجهاز الطبي للأهلي بقيادة أحمد أبو عبلة قد أكد إصابة حسين الشحات بقطع كامل في غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتي أقيمت يوم 5 يوليو الجاري.