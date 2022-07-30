شكرا لقرائتكم خبر عن على فوزى يهدر ركلة جزاء لإنبى أمام المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر على فوزى لاعب إنبي ركلة جزاء لفريقه أمام المصرى في الدقيقة 16 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد حامد – إبراهيم يحيى – على فوزى – إبراهيم القاضي

خط الوسط: أحمد يوسف - أحمد العجوز – جرجس مجدى

أمامهما: مصطفى دويدار - دينوبيتر

خط الهجوم: جون إيبوكا

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الظهر: كريم العراقي، اسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى، عموري.

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي ايميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي.

الهجوم: أوستين أموتو.

ويحتل النادي المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31، حيث خاض المصرى 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 32 هدفًا واستقبلت شباكهم 33 .

بينما يحتل إنبي المركز الـ12 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 27 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل 12 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكه 34.