شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحفز لاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي المقام اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة بيراميدز المحدد لها الاثنين المقبل فى الدوري.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة التي سبقت المران، مؤكداً أهمية تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز فى الدوري، وشرح المدرب البرتغالى العديد من الأفكار المقرر تنفيذها في مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.