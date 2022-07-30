شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: مستوى منتخب الشباب يتطور تدريجيا وانتظروا مباراة ممتعة أمام المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، على احترامه جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما المقامة حالياً بالمملكة العربية السعودية.

قال محمود جابر في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم :"نحترم جميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، وجاهزون لمواجهة المغرب غدا في ربع النهائي..ونسعي لتقديم الأفضل دوماً خاصة أننا نسير بشكل تدريجي وننظر لكل مباراة علي حدة ".

أضاف المدير الفني لمنتخب الشباب :"بدأنا الاستعداد لمواجهة المغرب مع نهاية مباراتنا مع الصومال في دور المجموعات .. سنقدم مباراة ممتعة أمام منتخب المغرب في دور الــ8 ".

أوضح:" نفتقد عددا من اللاعبين خلال فترة الإعداد لظروف مختلفة، ولكننا نسعي لتطور الأداء مع كل دور في البطولة".

تابع:"تطورنا من مباراة لأخرى وتحسن الأداء بشكل ملحوظ، وأتعهد للجمهور المصري بطفرة في مستوى اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، وتقديم مستويات طيبة وتحقيق نتائج تسعدنا جميعا".