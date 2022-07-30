شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 4 لاعبين ناشئين لتدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم السبت، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي محمد الخضري مواليد 2001 ويلعب بمركز وسط ملعب، وكريم عبد الحق مواليد 2001 ويلعب بمركز الجناح، ومحمد كمال اوماجا مواليد 2003 ويلعب بمركز المدافع، وأدهم الخواجة مواليد 2001 ويلعب في مركز المهاجم.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.