شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يتقدم بالهدف الأول للمصرى فى مرمى إنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أوستين أموتو، مهاجم المصرى البورسعيدى، الهدف الأول لفريقه فى مرمى إنبى بالدقيقة 4 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد حامد – إبراهيم يحيى – على فوزى – إبراهيم القاضي

خط الوسط: أحمد يوسف - أحمد العجوز – جرجس مجدى

أمامهما: مصطفى دويدار - دينوبيتر

خط الهجوم: جون إيبوكا

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الظهر: كريم العراقي، اسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى، عموري.

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي ايميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي.

الهجوم: أوستين أموتو.

ويحتل النادي المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31، حيث خاض المصرى 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 32 هدفًا واستقبلت شباكهم 33 .

بينما يحتل إنبي المركز الـ12 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 27 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل 12 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكه 34.