شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يتقدم بالهدف الأول للمصرى فى مرمى إنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل أوستين أموتو، مهاجم المصرى البورسعيدى، الهدف الأول لفريقه فى مرمى إنبى بالدقيقة 4 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.وجاء تشكيل إنبي كالتالي:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
خط الدفاع: محمد حامد – إبراهيم يحيى – على فوزى – إبراهيم القاضي
خط الوسط: أحمد يوسف - أحمد العجوز – جرجس مجدى
أمامهما: مصطفى دويدار - دينوبيتر
خط الهجوم: جون إيبوكا
وجاء تشكيل المصري كالتالي:
في حراسة المرمى: عصام ثروت
خط الظهر: كريم العراقي، اسلام أبو سليمة، أحمد علاء، عمرو موسى، عموري.
خط الوسط: فريد شوقي، إيزي ايميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي.
الهجوم: أوستين أموتو.
ويحتل النادي المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31، حيث خاض المصرى 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 32 هدفًا واستقبلت شباكهم 33 .
بينما يحتل إنبي المركز الـ12 في ترتيب جدول الدورى بعدما خاض الفريق البترولى 27 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل 12 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكه 34.