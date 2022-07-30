شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينتظم فى تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى المران الجماعي الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة.

وشارك شيكابالا فى التدريبات الجماعية للفريق عقب خضوعه لفقرة تأهيلية فى صالة الجيمانيوم خلال مران الأمس، بعد تعرضه لكدمة خفيفة فلا القدم خلال مباراة فيوتشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.