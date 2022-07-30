شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه الشكر لـ محمد معوض لاعب الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم توجيه الشكر إلى محمد معوض لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادى، على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية. وأوضح أن معوض كان نموذجًا مشرفًا للاعب المحترف، وكان له دور كبير في البطولات التى تحققت خلال السنوات الماضية، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير أمس ناقش عددا من الملفات الخاصة بقطاع النشاط الرياضي والفرق المختلفة.

وأوضح أن ادارة الأهلى اعتمدت الموافقة على إعارة ثنائي الطائرة محمد عثمان الحداد إلى بتروجت، ويوسف مرجان إلى الاتحاد السكندرى لمدة موسم واحد.