شكرا لقرائتكم خبر ليفاندوفسكي: بايرن نشر الأكاذيب حولي قبل انتقالي لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بنشر «أكاذيب» في محاولة لتبرير موقف النادي أمام الجماهير فيما يتعلق بانتقال اللاعب إلى برشلونة الإسباني.

ودفع برشلونة 45 مليون يورو بشكل مبدئي لضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

وكان من المفترض أن يستمر عقد اللاعب مع بايرن لمدة عام آخر.

وكشف ليفاندوفسكي بوضوح عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ بعد فشل المحادثات حول تمديد التعاقد مع النادي البافاري.

ونفى ليفاندوفسكي أن يكون السبب في رغبته في الرحيل عن بايرن هو ما تردد عن رغبة النادي البافاري في التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، والذي نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في ضمه من بوروسيا دورتموند.

ورغم أنه لم يبد استعدادا للكشف عن جميع التفاصيل، هاجم ليفاندوفسكي بايرن ميونخ بداعي أن النادي رسم صورة غير دقيقة للموقف.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة «إي إس بي إن» «لا، الأمر لم يكن له علاقة بإيرلينج.

أنا شخص الحقيقة بالنسبة له هي الأكثر أهمية، حتى لو تعرض لشيء غير جيد»، مضيفا «لا أود الحديث عما حدث بالتحديد.

ولكن إذا كان السؤال يتعلق بأن رحيلي سببه هالاند، فالإجابة لا، حيث لم أر مشكلة في إمكانية انضمامه لبايرن ميونخ».

وتابع «ولكن بعض الناس لا يخبروني بالحقيقة، ويقولون أشياء مختلفة.

وبالنسبة لي، من المهم الوضوح دائما وقول الحقيقة، وربما كانت هذه هي مشكلة بعض الأشخاص».

وزاد «في النهاية، أعرف أن شيئا ليس جيدا حدث معي، وشعرت بأن ذلك ربما يكون الوقت المناسب للرحيل عن بايرن ميونخ والانضمام لبرشلونة».

وأضاف ليفاندوفسكي «كانت لدي علاقة طيبة للغاية مع زملائي والجهاز الفني والمدير الفني، وسأفتقد ذلك لأنني قضيت فترة رائعة هناك».

وقال «لم نكن أصدقاء في الملعب فقط، بل كان الأمر أكثر من ذلك. ولكن في النهاية، انتهى هذا الفصل وسأفتح فصلا جديدا في حياتي وكذلك في مسيرتي الاحترافية».

وأوضح «حاول النادي إيجاد ذريعة ليبيعني إلى ناد آخر، لأنه ربما كان من الصعب تبرير ذلك للجماهير. كان علي تقبل ذلك رغم أنه حمل الكثير من الأكاذيب والهراء حولي».