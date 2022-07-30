ودية تعيد رونالدو لمانشستر يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو «إنه سيعود للمشاركة مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عبر المباراة الودية المقررة أمام رايو فايكانو الإسباني اليوم على ملعب «أولد ترافورد» معقل فريق مانشستر».

وغاب رونالدو (37 عاما) عن مانشستر يونايتد في جولته إلى تايلاند وأستراليا استعدادا للموسم الجديد، وأرجع السبب في ذلك لظروف عائلية، وسط تقارير تحدثت حول رغبته في الرحيل عن الفريق.

وعاد رونالدو قبل أيام قليلة إلى تدريبات مانشستر يونايتد ليناقش مع المدير الفني إيريك تن هاج مستقبله مع الفريق، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وبعدها أعلن رونالدو أنه سيعود للمشاركة مع الفريق في المباراة الودية المقررة أمام رايو فايكانو.

وردا على منشور على تطبيق «أنستقرام» يفيد بأنه جرى استبعاده من قائمة الفريق، قال رونالدو «الملك سيلعب يوم الأحد».

وحال مشاركته، ستكون المباراة هي الأولى لرونالدو مع مانشستر يونايتد منذ المباراة التي خسرها الفريق أمام برايتون صفر / 4 في السابع من مايو الماضي في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح رونالدو في تسجيل 24 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 38 مباراة مع يونايتد الموسم الماضي، لكن الفريق لم يحصل على أي بطولة واحتل المركز السادس بالدوري الإنجليزي ليغيب عن دوري الأبطال.