شكرا لقرائتكم خبر محمد صلاح: فزت بكل شيء مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أنه يفتقد للغاية زميله السابق في «الريدز»، الدولي السنغالي ساديو ماني المنتقل هذا الصيف لبايرن ميونخ.

وقال صلاح لموقع الاتحاد الإنجليزي «لقد فزت تقريبا بكل شيء مع ليفربول، لم ألحظ ذلك إلا عندما أخبرني (زميلي) أرنولد بذلك بعدما فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، لقد قال لي: لقد فزنا تقريبا بكل شيء هنا».

وتابع «نعم فزت بكل شيء مع ليفربول فرديا وجماعيا، لكنني أرغب في الفوز بالبطولات للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه عقليتي».

وعن الوافد الجديد على ليفربول، الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، ذكر «أنا متحمس للغاية وأريد اللعب بجانب داروين نونيز، لقد قدم موسما رائعا مع بنفيكا، وتنافسنا ضد بعضنا بعضا فيما مضى».

وعن زميله السابق ماني، قال صلاح «رحل ساديو، سأفتقده كثيرا، لقد قدم مواسم رائعة مع ليفربول لذلك أتمنى له كل التوفيق، أتمنى التوفيق لنونيز أيضا وأن يسجل لنا العديد من الأهداف».

وتابع «أعتقد أننا في وضع جيد للمنافسة من أجل كل شيء بالتعاقدات الجديدة أيضا.. نحتاج فقط إلى الاستمرار في العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين حول كل شيء».

يذكر أن صلاح وقع أخيرا على عقد جديد يبقيه في ليفربول حتى عام 2025.