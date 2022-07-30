صلاح يتحدى هالاند.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول والسيتي في كأس الدرع

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسى الذى سيواجه به مانشستر سيتي، فى السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب "كينج باور"، في كأس الدرع الخيرية بافتتاح الموسم الجديد بإنجلترا 2022-2023.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: فان دايك، ماتيب، روبرتسون، ألكسندر أرنولد

الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، محمد صلاح، لويس دياز.

فيما يبدأ مانشستر سيتى لقاء ليفربول بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، والكر

الوسط: رودرى، دى بروين، برناردو سيلفا

الهجوم: إيرلينج هالاند، رياض محرز، جاك جريليش.

ويلعب مانشستر سيتي مباراة كأس الدرع الخيرية باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، بينما يشارك ليفربول باعتباره بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، افتتاح موسمه الجديد بدفعة معنوية كبيرة بتحقيق كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي خسر لقب الكأس الخيرية الموسم الماضي أمام ليستر سيتي بهدف نظيف.

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وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium، و beIN Sports HD 1 English، و beIN Sports Connect.