شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري المقاولون العرب & الأهلى..9 مساء السبت 30 يوليو بالجبل الاخضر الاهلى & فاركو..9 مساء الأربعاء 3 أغسطس على استاد الأهلى والسلام الاتحاد السكندرى & الأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب الأهلى & الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب إيسترن كومبانى & الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب الأهلى & إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس طلائع الجيش & الأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس الأهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.