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معلومة رياضية.. اليوجا رياضة أصولها هندية وترفع كفاءة عملية التنفس

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن رياضة اليوجا التى يمارسها الكثير فى الوقت الحالى ترجع إلى أصول هندية، خاصة فى ظل إيجاد منحوتات فى الألفية الثالثة قبل الميلاد تعبر عن مواقف تأملية مشابهة للمواقف التأملية فى اليوجا الحديثة التى تمارس الآن، وذلك فى منطقة وادى السِند بالهند.

 

وزادت ممارسة اليوجا بشكل كبير فى جميع دول العالم، خاصة لفوائدها العديدة، وأبرزها:

 

حرق السعرات الحرارية.

 

إنقاص الوزن.

 

التخلّص من التوتر.

 

شد عضلات الجسم .

 

الحدّ من الاكتئاب.

 

حرق الدهون.

 

 

الوقاية من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

 

تعزيز الدورة الدموية.

 

زيادة مرونة الجسم.

 

المساعدة على النوم دون قلق.

 

زيادة كفاءة عمليّة التنفّس.

 

وقاية الجسم من الإصابة بفقر الدم.

 

الحدّ من التهاب المفاصل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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