شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. اليوجا رياضة أصولها هندية وترفع كفاءة عملية التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن رياضة اليوجا التى يمارسها الكثير فى الوقت الحالى ترجع إلى أصول هندية، خاصة فى ظل إيجاد منحوتات فى الألفية الثالثة قبل الميلاد تعبر عن مواقف تأملية مشابهة للمواقف التأملية فى اليوجا الحديثة التى تمارس الآن، وذلك فى منطقة وادى السِند بالهند.

وزادت ممارسة اليوجا بشكل كبير فى جميع دول العالم، خاصة لفوائدها العديدة، وأبرزها:

حرق السعرات الحرارية.

إنقاص الوزن.

التخلّص من التوتر.

شد عضلات الجسم .

الحدّ من الاكتئاب.

حرق الدهون.

الوقاية من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

تعزيز الدورة الدموية.

زيادة مرونة الجسم.

المساعدة على النوم دون قلق.

زيادة كفاءة عمليّة التنفّس.

وقاية الجسم من الإصابة بفقر الدم.

الحدّ من التهاب المفاصل.