شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة استعداداً لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لنادى سموحة، 20 لاعباً فى قائمة فريقه استعداداً لمواجهة غزل المحلة غدا، الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة المقاولون العرب كالتالي:

الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، أحمد حكم، أليا سيلا، صديق أوجولا، مروان حمدى، شريف رضا، محمد نادى، أحمد حمص، محمد شكرى، حمدى علاء، فهد جمعة، أحمد جمال، أحمد عيد، على الملوانى، أحمد بيكهام، محمد كناريا، إسماعيل أشرف، خالد عبد الفتاح.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري برصيد 40 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل 10 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وسكنت شباكه 35 هدفا.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لنادى سموحة، لاعبى الفريق السكندرى بضرورة إيقاف نزيف النقاط، وضرورة استغلال الفرص لعودة الفريق إلى الانتصارات، وحذر من خطورة غزل المحلة الذى يبحث عن النجاة من خطر الهبوط، بالإضافة إلى قوته على أرضه.