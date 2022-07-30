شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد عودة مع المقاولون قبل مواجهة الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، تحدياً قوياً عندما يصطدم بالنادي الأهلي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 21 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتولى محمد عودة قيادة المقاولون العرب فى يناير الماضي، خلفاً لعماد النحاس مدرب الفريق السابق والذى رحل لتراجع النتائج، ومنذ توليه قيادة المقاولون قاد عودة ذئاب الجبل فى 21 مباراة، فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 26 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً أخر.

ويدخل المقاولون العرب مباراة الأهلي رافعاً شعار لا بديل عن الثلاث نقاط بسبب صراع قاع جدول مسابقة الدوري العام وسخونة المنافسة بين جميع الفرق.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب على استاد السلام، قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.