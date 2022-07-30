الامارات | سلة البحرين "تتذوق" الحلوى العمانية في البطولة الخليجية للشباب في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سلة البحرين "تتذوق" الحلوى العمانية في البطولة الخليجية للشباب في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب البحريني لكرة السلة للشباب، انتصاراً عريضاً على نظيره العماني، جاء بفارق 64 نقطة وبنتيجة (95-31)، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الجولة الثانية من الدور التمهيدي في بطولة المنتخبات الخليجية للفئة العمرية (تحت 18 عاماً)، المقامة حالياً على صالة نادي الوصل في دبي، وتمتد حتى السادس من أغسطس المقبل والمؤهلة إلى كأس آسيا.

ونجح لاعبي البحرين في فرض إيقاعهم طوال مجريات اللقاء، وبسط أفضليتهم المطلقة على نتائج الفترات الأربعة للمباراة بواقع (24-8 و32-4 و24-6 و15-13).

واعتلى المنتخب البحريني صدارة الترتيب العام المؤقت للدور التمهيدي برصيد أربعة نقاط وبالعلامة الكاملة، بعد أن استهل البحرينيين البطولة أمس بالفوز على صاحب الضيافة المنتخب الإماراتي بنتيجة (68-48)، فيما تجرع العمانيين الهزيمة الثانية، بعد أن تعرضوا للخسارة في اليوم الافتتاحي أمام قطر بنتيجة (33-66).

ويعاود المنتخبان البحريني والعماني يوم غدٍ خوض مباريات الدور التمهيدي، لحساب الجولة الثالثة، حين يفتتح المنتخب البحريني الجولة في الرابعة عصراً بلقاء شقيقه القطري في مباراة قمة على صدارة الترتيب العام، على أن يخوض المنتخب العماني في الثامنة والنصف مباراته أمام المنتخب الكويتي.

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