شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريست الفرنسي يكشف حقيقة ضم المغربي داري من الوداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي ريمس الفرنسي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع المهاجم الياباني الدولي جونيا إيتو لأربعة مواسم، قادما من غنك البلجيكي مقابل 10 ملايين يورو.

بريست الفرنسي يكشف حقيقة ضم المغربي داري من الوداد

وأصبح إيتو أول لاعب ياباني يحمل ألوان نادي ريمس.



وبقي إيتو (29 عاما) الذي تكون في جامعة كاناغاوا في يوكوهاما، في الدوري الياباني حتى عام 2019، قبل الانضمام إلى غنك في الدرجة البلجيكية الأولى.

وفي موسمه الأول مع فريقه البلجيكي، أحرز إيتو لقبي الدوري والكأس السوبر.

وفي العام التالي، أحرز إيتو لقب الكأس ثم أنهى مغامرته مع غنك في الموسم الماضي بتصدره قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدوري البلجيكي برصيد 16 تمريرة حاسمة.

وبموازاة ذلك، فرض المهاجم الذي يفضل اللعب على الجبهة اليمنى، نفسه مع المنتخب الياباني (9 أهداف في 36 مباراة دولية)، ويحظى بثقة المدرب هاجيمي مورياسو مع الاقتراب من نهائيات مونديال قطر في نوفمبر المقبل.

أعلن نادي بريست المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع قلب الدفاع المغربي الدولي أشرف داري لأربع سنوات، قادما من الوداد البيضاوي بطل إفريقيا.

وقال بريست، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، عبر موقعه الرسمي "تعزيز من وزن ثقيل لتشكيلة المدرب ميشال در زاكاريان".



وكان التعاقد الذي قدرته الصحف المغربية بثلاثة ملايين دولار أمريكي، مرتقبا في الأسابيع الماضية، لكنه تباطأ لأسباب إدارية بسبب تأخر حصول المدافع المغربي على تأشيرة دخول فرنسا.



ويتميز داري (23 عاما) بقامته الطويلة (1.88 م) وقدراته في الكرات الهوائية.



سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأربعاء، بتوفير مساحة لمدرجات الوقوف الآمن لموسم واحد في الملاعب خلال المسابقات الأوروبية في فرنسا وألمانيا وإنجلترا.

وإذا ما كانت مدرجات الوقوف الآمن، التي ينظر إليها مكانا للحماسة كما وسيلة لزيادة السعة، قد حظرت من قبل الهيئة الأوروبية بعد مأساتي هيلزبره عام 1989 وفورياني عام 1992، فقد عادت تدريجيا "في بعض المسابقات الوطنية"، حسب ما أشار "يويفا" في بيانه.



وأضاف الاتحاد أن المشجعين والأندية المعنية، بدءا من بوروسيا دورتموند الألماني و"الجدار الأصفر" الأسطوري الذي يتسع لـ24 ألف مشجع، حضوا الهيئة الأوروبية على "التفكير في توسيع هذا المفهوم ليشمل المباريات الأوروبية".

وأقرت اللجنة التنفيذية لـ "يويفا" الأربعاء "برنامج مراقبة أماكن الوقوف في الملاعب خلال موسم 2022-2023"، والذي يقتصر على الدول الثلاث التي سمحت بالفعل بمثل هذه الأماكن، وهي فرنسا وألمانيا وإنجلترا، في انتظار توسيع محتمل.

وقال "يويفا" إن "الهدف هو تقييم ما إذا كان يمكن إعادة تقديم مدرجات الوقوف الدائمة في مسابقات يويفا بأمان تام".

في حين كشفت دراسة عهد بها إلى "إيكول بوليتيكنيك" (المدرسة المتعددة التقانات) في نهاية العام 2021، عن "مناهج مختلفة جدا" بين البلدان وأحيانا في "مناطق ومدن من البلد نفسه".

واختير داري، أفضل مدافع في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وأحرز لقب الدوري المغربي مع فريق طفولته الوداد أعوام 2019 و2021 و2022.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيلة بريست الحالية تضم أيضا الجزائريين، المهاجم يوسف بلايلي، ولاعب الوسط هاريس بلقبلة.



أغلق أحد الأندية الفرنسية أبوابه أمام مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد السابق، وذلك بعد رحيله عن الفريق الملكي بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي.

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن نادي أولمبيك ليون يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأضافت أن مارسيلو البالغ 34 عاما كان معروضا على إدارة ليون، ولكنها رفضت الدخول في الصفقة لسببين.

وأوضحت أن أول هذه الأسباب، مالية، لتقاضي اللاعب البرازيلي المخضرم 9 ملايين يورو سنويا مع ريال مدريد الذي رحل عن صفوفه بعد 15 عاما بالقميص الملكي.

وأشارت أيضا إلى أن إدارة ليون لم تعد مقتنعة بفكرة التعاقد مع نجوم كبار في السن بعد فشل تجربة جيروم بواتنغ (33 عاما) الوافد من بايرن ميونخ صيف العام الماضي.

في الوقت ذاته، تلقى مارسيلو عروضا من الولايات المتحدة والبرازيل، لكنه يرغب في مواصلة اللعب في أوروبا، وحتى الآن لم يعثر على وجهته المقبلة، بسبب الراتب الذي يتقاضاه.