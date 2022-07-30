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مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى بطولة الدوري المصري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر نادى الزمالك 7 مباريات فى بطولة الدوري الممتاز، فى الصراع عللا اللقب الذلا يتنافس عليه الثلاثي الزمالك وبيراميز والأهلي، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز فى جميع مبارياته لحسم اللقب دون النظر لنتائج مباريات الفرق الأخرى.

 

 

موعد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري 

 

-الاثنين 1 أغسطس 2022 

 

الزمالك - بيراميدزالساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

 

- الجمعة 5 أغسطس 2022

 

الجونة - الزمالك الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

 

- الاثنين 8 أغسطس 2022

 

الزمالك - مصر المقاصة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

 

-الجمعة 19 أغسطس 2022 

 

 فاركو- الزمالك الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة

 

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 

 

الزمالك- الاتحاد السكندري الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

 

الجمعة 26 أغسطس 2022 

 

المصري- الزمالك الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

 

-الاثنين 29 أغسطس 2022 

 

الزمالك- إيسترن كومباني الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

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