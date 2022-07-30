شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى بطولة الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر نادى الزمالك 7 مباريات فى بطولة الدوري الممتاز، فى الصراع عللا اللقب الذلا يتنافس عليه الثلاثي الزمالك وبيراميز والأهلي، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز فى جميع مبارياته لحسم اللقب دون النظر لنتائج مباريات الفرق الأخرى.

موعد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري

-الاثنين 1 أغسطس 2022

الزمالك - بيراميدزالساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

- الجمعة 5 أغسطس 2022

الجونة - الزمالك الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

- الاثنين 8 أغسطس 2022

الزمالك - مصر المقاصة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

-الجمعة 19 أغسطس 2022

فاركو- الزمالك الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة

الثلاثاء 23 أغسطس 2022

الزمالك- الاتحاد السكندري الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

الجمعة 26 أغسطس 2022

المصري- الزمالك الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

-الاثنين 29 أغسطس 2022

الزمالك- إيسترن كومباني الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.