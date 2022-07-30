شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يرفعون شعار "صديق الأمس ومنافس اليوم" فى مباراة الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة مميزة تجمع النادي الأهلي بالمقاولون العرب قبل قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع الفريقين فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 21 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتشهد حركة تنقلات اللاعبين بين الأهلي والمقاولون العرب نشاطاً كبيراً بين الجانبين، حيث تضم قائمة الفريقين 5 لاعبين سبق لهم تمثيل الفريقين وهم، "طاهر محمد طاهر (لاعب المقاولون السابق والأهلي الحالي)، باسم علي، محمد سمير، محمود أبو السعود، محمد حمدى زكي (لاعبي المقاولون حالياً والذين سبق لهم اللعب في الأهلي)"

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم محتلا المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 26 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 28.