شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات ويرسل ملاحظاته للجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري، والتى تؤكد ضرورة اجتماع مجلس إدارة النادي المصري خلال أسبوع من غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، للتحقق من توفر شروط الترشح اللازمة للمرشحين وإعداد قائمة مرتبة أبجديًا وتقديمها للجنة الأولمبية مع تقديم الملاحظات على المرشحين وإعلان ذلك بمقر النادى وعلى الموقع الإلكتروني للنادي وبناءً على ذلك، وبعد غلق باب الترشح للانتخابات فى الخامسة مساء الجمعة الثاني والعشرين من يوليو الجارى، عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا لاعتماد قائمة المرشحين لمجلس الإدارة، وتبين تقدم 23 مرشحًا للانتخابات على كافة المناصب، وذلك على النحو التالي، علما بأن الأسماء مرتبة وفقًا للترتيب الأبجدى:

منصب رئيس مجلس الإدارة :

1- الأستاذ/ كامل حسن أحمد أبو علي.

منصب نائب رئيس مجلس الإدارة :

1-الأستاذ/ الحسيني محمد إبراهيم مصطفى

2-الأستاذ/ رجب عبد القادر محمد علي.

3-الأستاذ/ محمد شعبان السيد الخولي.

4-الأستاذ/ محمد عبد الفتاح توفيق أحمد.

منصب أمين الصندوق :

1-الأستاذ/ عاطف عبد الرحيم عبد الرؤوف جادو

2-الأستاذ/علي محمد عبده الجنيدي.

3- الأستاذ/ محمد السيد أحمد الفقي.

منصب العضوية :

1-الأستاذ/أبو العزايم محمد علي سلامة.

2-الأستاذ/أحمد الحسيني فهمي شحاته

3- أحمد عصام سعد محمد شعبان.

4-الأستاذ/ أحمد محمد السيد متولي شملة.

5-الأستاذ/ عماد أحمد محمد عبد الرحمن البرشة.

6-الأستاذ/ محمد محمد صالح مانع وشهرته " حمادة مناع.

7- وائل رمضان السيد بدوي

8-الأستاذ/ ياسر السيد علي سالم.

9-الأستاذ/ ياسر يحيى علي حسن..

منصب العضوية تحت السن :

1-الأستاذ/ أحمد محمد السيد عوض الطحان.

2-الأستاذ/ إسلام إبراهيم مصطفى عطية.

3-الأستاذ/ رأفت أيمن محمد رأفت جبر

4-الأستاذ/ محمد موسى موسى أحمد طه.

5-الأستاذة/ ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير

6-الأستاذ/ هشام محمد السيد معوض.

وعقب غلق باب الترشيح، تقدم المرشحون التالي أسماؤهم بطلب لسحب أوراق الترشيح وعدم خوض الانتخابات وهم بالترتيب :

1-وائل رمضان السيد بدوي "مرشح لعضوية مجلس الإدارة"، بتاريخ 28 يوليو الجاري.

2-ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير " مرشحة لعضوية مجلس الإدارة - تحت السن"، بتاريخ 28 يوليو.

3-أحمد الحسيني فهمي شحاته "مرشح لعضوية مجلس الإدارة" ، بتاريخ 30 يوليو.

* وتقدم المستشار القانوني للنادي بأحكام ضد المرشح " محمد محمد صالح مانع " وشهرته حمادة مناع.

* كما تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي بطعن ضد كلا المرشحين :

1- أحمد عصام سعد محمد شعبان.

2-ياسر يحيى علي حسن.

مرفقًا صورًا ضوئية بأحكام قضائية ضد كلاهما.

حيث قرر مجلس إدارة النادي المصري إخطار اللجنة الأوليمبية بما تم عرضه من تنازلات وصور الأحكام ضد كل من :

1-محمد محمد صالح مانع وشهرته حمادة مناع

2- أحمد عصام سعد محمد شعبان.

3-ياسر يحيى علي حسن.