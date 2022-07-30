شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكثف جهوده لإنهاء أزمة الجزيرى ودياً قبل فتح القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومى مساعيه الجادة لإنهاء أزمة التونسي لسعد الجزيري صانع ألعاب الفريق الأسبق بشكل ودى قبل فتح باب القيد الصيفى.

وكان مجلس الإسماعيلى قد بدأ اتخاذ خطوات الطعن لدى المحكمة الدولية الرياضية على قرار الفيفا فى قضية الجزيرى من أجل إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بشأن حرمان الفريق من قيد لاعبيه الجدد فى الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد كلف المهندس يحيى الكومي رئيس النادي للتواصل مع التونسي لسعد الجزيري ومحاميه لإنهاء تلك الأزمة بالطرق الودية.

وانضم اللاعب إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية موسم 2018 / 2019 ليرتدي قميص الدراويش لمدة 6 أشهر.