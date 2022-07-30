شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 30 يوليو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يتلقى عرضاً لإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر أمام بلجيكا، فيريرا يجهز مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري.

اتحاد الكرة يتلقى عرضاً لإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر أمام بلجيكا

تلقى اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر أمام بلجيكا خلال فترة التوقف الدولى فى شهر سبتمبر المقبل. ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين فى المعسكر المقبل، بعد تأكد تأجيل مباراتى ماولاى فى تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ناشئات اليد يهزمن كرواتيا فى انطلاق بطولة العالم بمقدونيا

فاز منتخب مصر لناشئات كرة اليد على نظيره الكرواتي بنتيجة 33 / 31 فى أول لقاءات بطولة العالم المقامة فى مقدونيا. ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئات كرة اليد مع كازاخستان غدا الأحد قبل مواجهة الهند الثلاثاء المقبل فى ختام الدور الأول نظرا لحصوله على راحة يوم الاثنين.

إيقاف أحمد الشيخ لاعب المصرى مباراتين للطرد أمام إيسترن كومبانى

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف أحمد الشيخ لاعب المصرى مباراتين للطرد أثناء مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام إيسترن كومباني فى الأسبوع الـ27 بالدورى.

فيريرا يجهز مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

يواصل الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، استعداداته لمواجهة بيراميدز، وقال فيريرا، "مباراة بيراميدز مهمة بالنسبة لنا، وكذلك لبيراميدز، لكننا ننتظر الأهلي إنهاء مبارياته لأن المباريات حالياً غير متساوية بين الأندية، ومن الصعب أن أتوقع تتويج الزمالك بالدورى إذا فاز بالمباراة".

تغريم عماد النحاس والاتحاد السكندرى 40 ألف جنيه بعد مباراة إنبي بالدورى

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه، بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفى عقب مباراته أمام إنبي فى الأسبوع الـ27 بالدورى.

حسنى عبد ربه يجتمع بنجوم الإسماعيلى لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات

حرص حسنى عبد ربه، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، على عقد اجتماع مع لاعبيه طالبهم خلاله بمواصلة الانتصارات لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى، وإزالة الصورة الباهتة التى ظهروا بها منذ بداية الموسم، وذلك خلال الجولات المقبلة فى المسابقة.

المصرى يكشف حقيقة استبعاد حسن على من المشاركة بسبب مفاوضات فيوتشر

كشف مصدر بالنادي المصرى حقيقة الأنباء التى ترددت الفترة الأخيرة بخصوص حسن علي لاعب الفريق، بأن حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي استبعد اللاعب من المشاركة أساسياً بسبب دخوله فى مفاوضات مع فيوتشر.