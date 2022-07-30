شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه المقاولون العرب الليلة بالدورى بدون 10 لاعبين.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً على المقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة ذئاب الجبل الليلة 10 لاعبين هم "أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة ومحمد هاني بسبب الإيقاف بعد الحصول علي الإنذار الثالث فى مباراة المقاصة.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فى المقابل تعادل فريق المقاولون العرب مع سموحة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.