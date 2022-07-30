شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تراجعه فى جدول الترتيب.. المقاولون العرب سادس أقوى خط دفاع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تراجع فريق المقاولون العرب فى جدول مسابقة الدوري العام، يحتفظ ذئاب الجبل بأرقام مميزة، وذلك قبل اللقاء المرتقب للمقاولون مع النادي الأهلي فى التاسعة مساء اليوم السبت، خلال المباراة التى تجمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 21 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 26 مباراة، فاز المقاولون فى 4 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 28.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى ترتيب أقوى خط دفاع بالدوري العام بالموسم الجاري والتى جاءت كالتالي:

بيراميدز: استقبل 17 هدفاً

فاركو: استقبل 18 هدفاً

الأهلي: استقبل: 20 هدفاً

طلائع الجيش: استقبل 21 هدفاً

الزمالك: استقبل 25 هدفاً

المقاولون: استقبل: 28 هدفاً

فيوتشر: استقبل 29 هدفاً

البنك الأهلي: استقبل 30 هدفاً

سيراميكا: استقبل 31 هدفاً

الاسماعيلي: استقبل 31 هدفاً

غزل المحلة: استقبل 31 هدفاً

المصري: استقبل 33 هدفاً

إنبي: استقبل 34 هدفاً

سموحة: استقبل 35 هدفاً

مصر المقاصة: استقبل 35 هدفاً

الجونة: استقبل 37 هدفاً

الاتحاد السكندري: استقبل 43 هدفاً

إيسترن كومباني: استقبل 48 هدفاً