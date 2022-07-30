شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يطلب استضافة بطولة أفريقيا للشباب فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب زين العابدين، المدير التنفيذى لاتحاد الهوكى، عن التقدم بطلب لوزارة الرياضة من أجل طلب استضافة بطولة أفريقيا للشباب، المحدد لها شهر مارس المقبل، والمؤهلة لكأس العالم. كما طلب اتحاد الهوكى استضافة بطولة أفريقيا للخماسى فى شهر ديسمبر المقبل.

وقال زين العابدين فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، إن الاتحاد بصدد الحصول على الموافقة لإرسال طلب رسمى للاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى أن هذه البطولة مؤهلة لأول كأس عالم للخماسى 2024 فى عمان.

وأشار زين العابدين إلى أنه لم يتم تحديد الموعد للجمعية العمومية العادية حتى الآن.

وأوضح زين العابدين أن الاتحاد بصدد وضع خطة الإعداد للموسم الرياضى الجديد 2022 / 2023 مع المدير الفنى الباكستانى طاهر زمان ولجنة المسابقات لوضع التخطيط النهائى لنظام المسابقات.