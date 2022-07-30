شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ماهو موقف الأهلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 54 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى والمقاولون العرب؟

ج: 77 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، فاز الأهلى في 55 مباراة مقابل 7 للمقاولون وحضر التعادل بينهما في 15 مباراة، آخرها (1 – 1) في الدور الأول موسم 2010 – 2011 عندما تقدم محمد صلاح للمقاولون وتعادل أحمد شكري للأهلي.

س: من يدير مباراة الأهلى والمقاولون العرب تحكيمياً؟

ج: يدير المباراة الحكم محمد عادل، ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني خيري، والحكم الرابع عاطف حسين، ويدير مصطفى مدحت غرفة تقنية الفيديو، ويساعده هاني العراقي.

س: ماهى غيابات الأهلى أمام المقاولون العرب الليلة؟

ج: ضمت قائمة الغائبين في الأهلي عن مواجهة المقاولون كلاً من: "أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة ومحمد هاني بسبب الإيقاف بعد الحصول علي الانذار الثالث في مباراة المقاصة.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب؟

ج: ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكوناً من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم- كريم فؤاد ، خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- محمد فخري خط الهجوم: أحمد عبد القادر- حسام حسن.