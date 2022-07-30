شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضا بوبو يعود لقائمة فيوتشر قبل مواجهة المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر، لتدعيم صفوف فريقه فى اللقاء المقبل أمام المقاولون العرب، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، والتي كانت سبباً فى غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام الزمالك والتي انتهت بخسارة فيوتشر بهدف نظيف.

ويستأنف فيوتشر تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، فى اللقاء المقرر إقامته فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر المسابقة المحلية، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر صفحة مباراة الزمالك، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق بهدف نظيف، في مباراة الجولة 27 من عمرمسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد السلام.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر والمقاولون باستاد السلام قد انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 29.

واشتعلت معركة المربع الذهبي بين عدة فرق، حيث مازال فيوتشر يهيمن على المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ويأتي من خلفة فريق طلائع الجيش برصيد 41 نقطة في المركز الخامس، ثم فريق سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.