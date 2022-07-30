شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمد عودة أمام الأهلى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم، السبت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل تعادل فريق المقاولون العرب مع سموحة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

والتقى محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب أمام الأهلي فى 7 مواجهات سابقة، بواقع 5 مباريات عندما كان يقود المقاولون، ومباراة واحدة خلال قيادته لفريق بتروجت، ومباراة واحدة مع غزل المحلة.



كشف حساب عودة

ولم ينجح محمد عودة فى تحقيق الفوز أو التعادل أمام الأهلى فى السبعة لقاءات السابقة، حيث خسر مع المقاولون العرب فى المواجهة الأولى بثلاثية دون رد ثم خسر فى اللقاء الثانى بنتيجة 2-0 ثم خسر فى المباراة الثالثة 2-0 وخسر فى اللقاء الرابع 3-0 وخسر فى المباراة الخامسة 5-2 .

كما خسر محمد عودة مع بتروجت فى آخر مباراة للمدير الفني أمام الأحمر بنتيجة 4-0 في الظهور الأخير للفريق البترولي بالجولة الـ 26 للدوري موسم 2018-2019 ، كما خسر محمد عودة من الاهلى مع غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين هذا الموسم فى أخر مواجهة جمعته بالمارد الاحمر.

وأحرز لاعبو محمد عودة أربعة أهداف فقط فى شباك الأهلى فيما استقبلت شباكه 22 هدفا بشكل عام خلال السبعة مواجهات السابقة.