موعد مباراة الزمالك وبيراميدز.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الزمالك، نظيره بيراميدز، في التاسعة مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بتتويجه بطلا لكأس مصر بعد الفوز بالقمة بهدفين مقابل هدف، فضلا عن فوزه على فيوتشر، بهدف نظيق، في الجولةالماضية.

يدخل الزمالك المباراة وهو متصدر بطولة الدورى العام برصيد ٦٣ نقطة، فيما يحل فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد ٥٩ نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز الدورى العام

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح، محمود حمدى الونش، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثى.

خط الوسط: محمد عبدالغنى، إمام عاشور، سيد عبدالله نيمار، شيكابالا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيرى.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - وليد الكرتي.

الهجوم: فخري لاكاي.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدورى العام

ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدورى العام.