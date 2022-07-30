موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه المقاولون، نظيره الأهلي، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد عثمان أحمد عثمان، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الحادية والعشرين ببطولة الدوري.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه على المقاصة بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 63 نقطة، ويتواجد بيراميدز في الوصافة برصيد 59 نقطة، فيما يحل الأهلي ثالثًا برصيد 54 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

التشكيل المتوقع للأهلي

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة مصر المقاصة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية بسبب الإصابة العضلية.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف ، علي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: حسام حسن، أحمد عبد القادر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمقاولون فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.