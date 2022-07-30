شكرا لقرائتكم خبر عن من بناهينى لـ أحمد مصطفى.. حكاية 27 ثنائية مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد أحمد مصطفي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فريقه للفوز على الجونة بثلاثية نظيفة بعدما سجل هدفين فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس على ملعب خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الدوري العام.

وتعتبر ثنائية أحمد مصطفي هى الـ 27 للاعبي الإسماعيلي فى جميع البطولات منذ آخر هاتريك أحرزه الغاني إيمانويل بناهيني مهاجم الدراويش السابق فى مرمي بيراميدز ”الأسيوطي سبورت سابقا” يوم 17 مايو 2015 بمسابقة الدوري.

ونرصد جميع الثنائيات خلال هذه الفترة على النحو التالي ..

” الدورى العام ” ..

* يوم 23 مايو 2015 الغانى إيمانويل بناهينى فى مرمى ألعاب دمنهور 2 / صفر بدمنهور

* يوم 2 يوليو 2015 الغانى إيمانويل بناهينى فى مرمى سموحة 3 / 1 بالإسماعيلية

* يوم 15 ديسمبر 2015 الغانى إيمانويل بناهينى فى مرمى غزل المحلة 3 / 1 بالإسماعيلية

* يوم 14 ديسمبر 2016 إبراهيم حسن فى مرمى أسوان 5 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 18 مارس 2017 الكولومبى دييجو كالديرون وكريم بامبو فى مرمى النصر للتعدين 5 / 1 بأسوان

* يوم 14 أبريل 2017 حسنى عبد ربه فى مرمى الشرقية 3 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 2 يوليو 2017 كريم بامبو فى مرمى بتروجيت 2 / صفر بالإسماعيلية

* يوم 23 سبتمبر 2017 الكولومبى دييجو كالديرون فى مرمى بيراميدز 2 / صفر بأسيوط

* يوم 24 فبراير 2018 كريم بامبو فى مرمى طنطا 2 / 2 بالإسماعيلية

* يوم 1 مارس 2018 الكولومبى دييجو كالديرون فى مرمى سموحه 2 / 1 بالإسكندرية

* يوم 13 سبتمبر 2018 الكاميرونى كريستوفر مندوجا فى مرمى إنبى 3 / 2 بالإسماعيلية

* يوم 16 فبراير 2019 كريم بامبو فى مرمى نجوم اف سى 3 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة



* يوم 27 أغسطس 2020 عبد الرحمن مجدى فى مرمى طنطا 3 / 1 ملعب طنطا بالإسكندرية

* يوم 15 أكتوبر 2020 عبد الرحمن مجدى فى مرمى أسوان 4 / 2 بالإسماعيلية

* يوم 23 يناير 2021 الأنجولى آرى بابل فى مرمى غزل المحلة 2 / 2 بالمحلة

* يوم 5 مايو 2021 التونسى فخر الدين بن يوسف فى مرمى الجونة 3 / 2 بالإسماعيلية

* يوم 24 مايو 2021 الناميبى بنسيون شيلونجو فى مرمى مصر المقاصة 2 / 1 بالإسماعيلية



* يوم 17 يونيه 2021 الناميبى بنسيون شيلونجو فى مرمى غزل المحلة 3 / 1 بالإسماعيلية

* يوم 18 أبريل 2022 محمد الشامي فى مرمي إيسترن كومباني 2 / صفر بالقاهرة

* يوم 28 يوليو 2022 أحمد مصطفي فى مرمي الجونة 3 / صفر بالغردقة

” كأس مصر ” ..



* يوم 22 يوليو 2015 عمرو السولية فى مرمى الرجاء 2 / صفر

* يوم 15 يوليو 2016 حسنى عبد ربه فى مرمى المصرى 2 / صفر

* يوم 10 نوفمبر 2017 الكولومبى دييجو كالديرون فى مرمى الشرقية 3 / 1

* يوم 14 أبريل 2018 حسنى عبد ربه فى مرمى المقاولون العرب 2 / صفر

* يوم 14 فبراير 2021 الناميبى بنسيون شيلونجو فى مرمى لافيينا 2 / 1

” البطولة العربية ” ..



* يوم 13 سبتمبر 2019 وجيه عبد الحكيم فى مرمى أهلى بنى غازى الليبى 4 / 2 بمصر

* يوم 23 أكتوبر 2019 النامبيى بنسيون شيلونجو فى مرمى الجزيرة الإماراتى 2 / صفر بمصر.