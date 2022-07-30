شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، بقيادة البرتغالي نونو ألميدا، تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة أمس لمدة 24 ساعة، عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش.

ويستعد فاركو لمواجهة النادي الأهلي بملعب السلام الأربعاء المقبل، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و 11 تعادل و 8 هزائم.