شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، بقيادة البرتغالي نونو ألميدا، تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة أمس لمدة 24 ساعة، عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش.
ويستعد فاركو لمواجهة النادي الأهلي بملعب السلام الأربعاء المقبل، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و 11 تعادل و 8 هزائم.
ويستعيد فريق فاركو ، بقيادة البرتغالى نونو الميدا، جهود نجمه محمد صبحى حارس المرمى فى مباراة الأهلى، المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء 3 أغسطس باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف، وغاب محمد صبحى عن تشكيل فاركو فى مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش والتى خسرها بهدف دون رد بعد حصوله على كارت أحمر فى مباراة انبى بالجولة التى تسبقها.
ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17.