شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ 77 مباراة جمعت الأهلى والمقاولون فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

77 مباراة جمعت الفريقين طوال تاريخهما بالدوري منذ صعود المقاولون لأول مرة موسم 1978 – 1979، فاز الأهلى فى 55 مباراة مقابل 7 للمقاولون، وحضر التعادل بينهما فى 15 مباراة، آخرها (1 – 1) فى الدور الأول موسم 2010 – 2011 عندما تقدم محمد صلاح للمقاولون وتعادل أحمد شكري للأهلي.

مباراة الأهلى والمقاولون التى جمعت الفريقين فى 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين، وهى المباراة التى سجل خلالها أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق 4 أهداف «سوبر هاتريك».



مواجهات الاهلى والمقاولون

أسامة عرابى وربيع ياسين، لاعبا الأهلى فى تسعينيات القرن الماضى، الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلى والمقاولون العرب.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28.