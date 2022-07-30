شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة إيسترن كومبانى استعداداً لمواجهة سيراميكا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، قائمة فريقه للدخول فى معسكر مغلق اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة سيراميكا غدا فى الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام، أحمد بوسكا

الدفاع: خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، محمد صالح، محمود نعيم، حسام حسن، صابر الشيمي، أحمد داهش

الوسط: موكشا، أحمد تمساح، أحمد حمزة "حمزاوي"، فراس بن عيفية، محمد خليفة، محمد رمضان، يوسف مجدي، عمر ميرا، أحمد متعب، محمد ناصر مودي

الهجوم: يوسف أحمد رمضان، عماد ميهوب

وطالب علاء عبد العال، المدير الفني، لاعبي فريقه بضرورى بذل الجهد لتحقيق الفوز وتجميع النقاط، والتأكيد على صعوبة المواجهات الرسمية القادمة وطالبهم بعدم التفريط في النقاط ودخول جميع المباريات المقبلة من أجل الفوز فقط خاصة أنه لازال هناك أمل فى البقاء.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 48.