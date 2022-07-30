شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد ضياء لاعب الطائرة: كان نفسى أكون رجل أعمال وبحب Liam Neeson والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد ضياء لاعب الكرة الطائرة السابق فى نادى الزمالك.

أجرب حاجات جديدة.

أه بدخل المطبخ.

مكرونة فى الفرن وورقة اللحمة.

Liam Neeson.

مفيش حد معين.

رجل أعمال أو مدير مشروعات.

لم يكن حلمى أكون نجم سينما.

الكاجوال.