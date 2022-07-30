اخبار الرياضه

بره الملعب.. أحمد ضياء لاعب الطائرة: كان نفسى أكون رجل أعمال وبحب Liam Neeson

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد ضياء لاعب الطائرة: كان نفسى أكون رجل أعمال وبحب Liam Neeson والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد ضياء لاعب الكرة الطائرة السابق فى نادى الزمالك.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

أجرب حاجات جديدة.

 

بتدخل المطبخ؟

أه بدخل المطبخ.

 

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟ 

 

مكرونة فى الفرن وورقة اللحمة.

 

من نجمك المفضل ؟

 

Liam Neeson.

 

من مطربك المفضل؟

مفيش حد معين.

 

202207301023142314.jpg

 

لو لم تكن لاعبا  كنت تتمنى تكون أيه؟

رجل أعمال أو مدير مشروعات. 

 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟ 

 

لم يكن حلمى أكون نجم سينما.

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا