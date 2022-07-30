شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد ضياء لاعب الطائرة: كان نفسى أكون رجل أعمال وبحب Liam Neeson والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أحمد ضياء لاعب الكرة الطائرة السابق فى نادى الزمالك.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
أجرب حاجات جديدة.
بتدخل المطبخ؟
أه بدخل المطبخ.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
مكرونة فى الفرن وورقة اللحمة.
من نجمك المفضل ؟
Liam Neeson.
من مطربك المفضل؟
مفيش حد معين.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
رجل أعمال أو مدير مشروعات.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
لم يكن حلمى أكون نجم سينما.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.