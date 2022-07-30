شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، مباراة صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.95 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون العرب 5.75 مليون يورو.

مباراة الأهلى والمقاولون التى جمعت الفريقين فى 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين، وهى المباراة التى سجل خلالها أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق 4 أهداف «سوبر هاتريك».



القيمة التسويقية

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28.